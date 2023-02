Dybala, Manchester United, Barcellona e allenatori: le ultimissime

Nessuna lesione per Dybala. Alle stelle le azioni dello United. Il Barcellona pagava l'ex vicecapo degli arbitri dal 200. Lunedì la Panchina d'oro

ROMA - Buone notizie per la Roma. Sono state escluse lesioni per Paulo Dybala che ieri sera aveva lasciato il campo a fine primo tempo della gara di Europa League, mentre gli accertamenti hanno confermato il sovraccarico al flessore della gamba sinistra. Sarà valutato nuovamente nelle prossime 48 ore, ma la presenza con il Verona sembra a oggi complicata. Le azioni del Manchester United, club della Premier League, sono aumentate notevolmente prima della scadenza di ieri per vie delle voci di un interesse dell'Arabia Saudita, pronta ad una offerta pubblica di acquisto. Il titolo - quotato alla borsa di New York - è salito di quasi il 10% nelle negoziazioni statunitensi di giovedì. Partono dal 2002 i pagamenti del Barcellona all'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, José María Enríquez Negreira. Lo rivela il quotidiano El Pais, secondo cui dall'indagile della Procura si evince che il club catalano avrebbe versato circa 7 milioni di euro all'ex arbitro spagnolo fino al 2018. Si svolgerà lunedì prossimo, 20 febbraio, la trentunesima edizione della Panchina d’oro, l’evento che celebra un’eccellenza del calcio italiano come i nostri allenatori. Ascolta le news della mattina