Napoli, Inter, Milan e Conte: le ultimissime

Napoli a +18 sull'Inter. Vigilia di campionato per le due milanesi. Conte costretto a fermarsi di nuovo

ROMA - Continua inarrestabile la marcia del Napoli in campionato che nell'anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A batte il Sassuolo a Reggio Emilia 0-2 e vola a + 18 dall'Inter seconda. Succede tutto nel primo tempo: sblocca Kvaratskhelia al 12' il raddoppio porta la firma del solito Osimhen al 33'. Nel finale di gara annullato a Simeone il gol del 3-0 con il Var. "Domani è una partita importante, che sarà da affrontare nel migliore dei modi. Sarò ripetitivo, ma nonostante la Champions che incombe il nostro focus è dedicato solamente all'Udinese". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro l'Udinese. "Se il Milan è guarito del tutto? Sarà il prossimo risultato a determinare come si sente la squadra". Stefano Pioli usa il realismo per descrivere la vigilia della partita di domani a Monza, sapendo quali sono i rischi e le possibilità della gara di domani. Niente Premier per Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro il West Ham. Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League, l’ex ct della Nazionale è rimasto in Italia per recuperare dopo l’intervento alla cistifellea. Ascolta le news del pomeriggio