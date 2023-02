Uefa, Milik, Zeman e Klinsmann: le ultimissime

Giorgio Marchetti parla del caso Juventus intanto Milik spera di rientrare. Zeman torna al Pescara. Klinsmann è il nuovo ct della Corea del Sud

ROMA - Ha parlato del caso Juventus il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti. Attraverso Gr Parlamento, il dirigente si è soffermato sugli ultimi sviluppi legati al club bianconero: "L’Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa”. E' ufficiale, Zdenek Zeman ha firmato il contratto con il bCalcio e alle 13.10 ha lasciato gli uffici del presidente Sebastiani per recarsi, assieme al massimo dirigente abruzzese e al direttore sportivo Daniele Delli Carri, al DelfinoTrainingCenter di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra. Mattinata di controlli per Arkadiusz Milik, il quale si è presentato al J Medical per ulteriori approfondimenti. L'attaccante è fermo da quasi un mese per l'infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Monza lo scorso 29 gennaio. L'ex ct di Germania e Stati Uniti, Jürgen Klinsmann, è stato nominato selezionatore della Nazionale della Corea del Sud, sulla base di un progetto che dovrebbe portare alla qualificazione per la fase finale dei Mondiali 2026. Ascolta le news della mattina