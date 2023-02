Roma, Juventus, Pedro e boxe: le ultimissime

Clamorosa sconfitta per la Roma. La Juve batte 4-2 il Toro. Frattura alla mano per Pedrio. Scardina operato d'urgenza alla testa

ROMA - Prima vittoria storica della Cremonese dopo 9 pareggi e 14 ko. Solo due tiri in porta da parte della Roma, una imprecisione nei passaggi sconcertante e un atteggiamento incomprensibile. Pirotecnico 4-2 della Juventus che batte il Torino allo Stadium nel posticipo della 24a giornata di campionato di serie A: Allegri aggancia il Bologna al settimo posto in classifica. Lazio senza un attimo di sosta la testa è già alla sfida in programma venerdì al Maradona contro il Napoli. Certa l'assenza di Casale, che sarà squalificato un turno, Sarri deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Pedro che contro la Sampdoria ha rimediato “una frattura a carico della mano sinistra” come ha spiegato la Lazio in una nota. Paura per Daniele Scardina, noto anche con il soprannome di King Toretto: il pugile è stato trasportato in codice rosso al policlinico Humanitas di Rozzano (Milano) dopo essersi sentito male in palestra durante l’allenamento. Ascolta le news del pomeriggio