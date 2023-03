Lazio, Napoli, Zaniolo e Premier: le ultimissime

Finisce 0-0 Bologna-Lazio. Spalletti vola a +18 dall'Inter. Zaniolo torna decisivo. Il Liverpool perde dopo i 7 gol allo United

ROMA - La Lazio non compie il sorpasso sull'Inter e rimane terza. Con il Bologna una partita tirata, combattuta, ma che si chiude senza gol. La squadra biancoceleste non subisce per la quarta partita di fila, ma nemmeno segna senza Immobile. Arriva un punto utile per accorciare sull'Inter, niente sorpasso però. Sarri rimane in piena zona Champions. Ora testa alle prossime: Az e derby, due match da non sbagliare. Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio, ritrova subito il successo con un secco 2-0 sull'Atalanta. I gol, tutti nel secondo tempo, arrivano da Kvaratskhelia e Rrahmani. Ventiduesima vittoria in 26 partite di campionato e momentaneo +18 sulla seconda in classifica. Per l'Atalanta è la terza partita consecutiva senza trovare il gol, con la corsa Champions che si complica sempre di più. Al debutto in un match ufficiale con la maglia del Galatasaray, lascia subito il segno Nicolò Zaniolo, che firma il gol decisivo nel match con il Kasimpasa, valido per la 24ª giornata di Super Lig. Il Liverpool, dopo la valanga di reti al Manchester United, è crollato in modo inatteso sul campo del Bournemouth ultimo in classifica, che all'andata aveva battuto 9-0, frenando la sua rincorsa ai primi quattro posti di Premier League.