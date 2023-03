Ibrahimovic, Einrtracht, Uefa e Chamizo: le ultimissime

Ibrahimovic torna in nazionale. Ansia a Napoli per la presenza dei tifosi tedeschi. Ceferin pronto a rivedere le regole sulle multiproprietà. Chamizo positivo a un test antidpoing

ROMA - Prima il ritorno in campo con il Milan, poi quello con la nazionale svedese. Zlatan Ibrahimovic continua a stupire. A 41 anni, il centravanti del Milan è stato convocato per le prossime partite della nazionale svedese contro Belgio e Azerbaigian il 24 e 27 marzo. Il ct gialloblù Janne Andersson si era espresso così, nei giorni scorsi, sul contributo che Ibrahimovic può dare alla causa: "Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership". Tanta preoccupazione a Napoli per la presenza in città di centinaia di tifosi provenienti dalla Germania. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in tantissimi sono arrivati da Francoforte per sostenere l'Eintracht ma col rischio di scontri coi tifosi del Napoli. Secondo il quotidiano britannico 'The Times', la Uefa e il suo presidente Aleksander Ceferin stanno valutando di rivedere il regolamento sulla multiproprietà, compreso il fatto di poter giocare, o meno, nella stessa competizione. L'azzurro Frank Chamizo è risultato positivo a un test antidoping ed ha perso, in conseguenza di un patteggiamento, il bronzo conquistato ai Mondiali di lotta svoltisi nel settembre del 2022 in Serbia. Ascolta le news della mattina