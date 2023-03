Napoli, Inter, Italia e formula uno: le ultimissime

Napoli a caccia dei quarti per raggiungere Inter e Milan. Gravina fiducioso in Mancini. Indiscrezioni su un gp a Londra dal 2026

Il Napoli cerca questa sera i quarti di Champions League contro l'Eintracht Francoforte battuto 2-0 all'andata in Germania. Le probabili formazioni. Missione compiuta per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo l'1-0 ottenuto nel primo round a San Siro esce indenne dall'Estadio Do Dragao e vola ai quarti di finale di Champions League, traguardo che i nerazzurri non centravano dal 2011. "Vi garantisco che Mancini lo vedo alle prese con una sorta di puzzle che cerca di costruire, ma la costruzione non ha una figura nitida, perché tra infortuni, indisponibilità e non utilizzi abbiamo un materiale selezionabile molto ristretto". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha commentato il lavoro del Ct in vista degli impegni della nazionale. L'indiscrezione arriva dai media britannici ed è molto suggestiva: un GP di Formula 1 su un circuito cittadino a Londra. Secondo quanto riportato il Circus della velocità potrebbe sbarcare a Londra già nel 2026, e sarebbero in corso colloqui tra progettisti, consulenti e Liberty Media.