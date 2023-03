Champions, Europa League, derby e Trentalange: le ultimissime

In Champions Milan-Napoli e Inter-Benfica. In Europa League Roma-Feyenoord e Juventus-Sporting. Olimpico verso il sold out per il derbyu. Chiesti sei mesi per Trentalange

L'urna di Nyon (Svizzera) svela gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League: sarà Milan-Napoli, un derby tutto italiano! L'Inter trova il Benfica, il Real invece il Chelsea. Super sfida quella tra Manchester City e Bayern Monaco, come una finale anticipata. Le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Dopo la qualificazione ottenuta agli ottavi di finale contro Real Sociedad e Friburgo, Roma e Juventus hanno conosciuto dal sorteggio le avversarie dei quarti di finale di Europa League. La Roma ha pescato il Feyenoord (andata in Olanda), la Juve i portoghesi dello Sporting (andata a Torino). Definiti anche gli accoppiamenti delle due semifinali l'eventuale derby tra Roma e Juventus ci potrà essere solo in una eventuale finale. Le partite di andata si giocano giovedì 13 aprile, mentre il ritorno è in programma il 20 aprile. Un derby importantissimo fondamentale per la zona Champions. Lazio e Roma pronte alla super sfida di domenica alle 18. Olimpico quasi pieno. Ad oggi si contano 58mila spettatori. Di questi 23mila sono tifosi giallorossi, mentre 37mila laziali (di cui 24mila abbonati e 2mila abbonamenti cucciolone). La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha richiesto sei mesi di inibizione per l'ex presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange durante l'udienza presso il tribunale federale nazionale per il caso D'Onofrio. Lo apprende l'ANSA. La richiesta della procura ha tenuto conto della continuazione tra gli illeciti contestati e della circostanza (attenuante) che si ormai dimesso da ogni carica Aia.