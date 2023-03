Roma, Inter, Milan e Trentalange: le ultimissime

Karsdorp si deve operare al naso. Inzaghi: "Sogniamo un'altra impresa". Pioli non molla niente. Trentalange inibito per tre mesi

ROMA - Rick Karsdorp, dopo lo scontro di gioco di ieri con Rico in Real Sociedad-Roma, ha riportato la frattura del setto nasale. Per domani è in programma l'intervento chirurgico di riduzione della frattura. Non sarà a disposizione per il derby. "L'Inter è tornata a giocare un quarto di finale di Champions League e di questo siamo molto orgogliosi perché un club come il nostro merita di giocare questo tipo di partite. Contro il Benfica saranno due gare bellissime con una grande atmosfera e una giusta tensione degna dell'importanza di questa competizione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. "Vogliamo farci trovare pronti per regalare un altro sogno ai nostri tifosi" conclude il tecnico. Stefano Pioli non ha dubbi: "C'è una netta differenza tra campionato e Champions". Il tecnico del Milan parte da questa considerazione e rincara: "Con il Napoli ce la giochiamo: sarà una partita stimolante perché troviamo un avversario forte e perché sarà un quarto di finale. Ma noi saremo lì con merito e ambizione. E vogliamo passare il turno". Il Tribunale federale nazionale della Figc, accogliendo parzialmente le richieste del procuratore federale della Figc, ha condannato l'ex presidente dell'Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange all'inibizione di 3 mesi per il caso D'Onofrio.