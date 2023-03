Bayern Monaco, Balotelli, Fiorentina e MotoGp: le ultimissime

Tuchel: "Possiamo vincere tutto". Balotelli: "Gli attaccanti in Italia ci sono". Stagione maledetta per Sirigu. Marquez in pole in Portogallo

ROMA - "Dobbiamo costruire su quello che Julian Nagelsmann ha creato con la squadra, e abbiamo la possibilità di vincere in tutte e tre le competizioni”. Questa la promessa di Thomas Tuchel, neo allenatore del Bayern Monaco, presentato oggi in una conferenza stampa dai vertici del club tedesco, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma...fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non ci arriverà mai". Così, in una storia su Instagram, Mario Balotelli, che attualmente gioca in Svizzera, nel Sion. L'ex attaccante della Nazionale pare rispondere a distanza alle recenti parole del Ct azzurro, Roberto Mancini, sui problemi della Nazionale in attacco e sullo scarso utilizzo dei potenziali talenti nel ruolo. Stagione da dimenticare per Sirigu: durante l’allenamento mattutino svolto allo stadio Franchi, in un’amichevole contro la formazione dilettanti del Seravezza Pozzi, il portiere ha subito un infortunio al tendine d'Achille nel tentativo di salvare un pallone a ridosso della linea di fondo campo. Sirigu è stato immediatamente soccorso dal medico sociale; il problema è piuttosto serio, tanto che Sirigu è stato costretto a lasciare il campo in barella ed è stato portato via in ambulanza. La Honda Marc Marquez con il tempo di 1'37"226 ha conquistato la pole nelle Q2 del GP di Portogallo, prima tappa del motomondiale 2023. Pecco Bagnaia ha spinto la sua Ducati a 64 millesimi (1'37"290). Dietro di loro l'altra Ducati di Martin (+0"228) ed un super Oliveira (+0"295). Quinto tempo per Miller (+0"323), sesto Enea Bastianini (+0"358), settimo Vinales (+0"372), ottavo Bezzecchi (+0"390), nono Marini (+0"396), decimo Zarco. Ascolta le news della mattina