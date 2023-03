Mancini, Inter, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Mancini: “Ripartiamo dal secondo tempo di Napoli”. Lutto in casa Inter. Lesione del tendine d'Achille per Sirigu. Musetti eliminato a Miami

ROMA - "Dobbiamo essere quelli del secondo tempo di Napoli, cercando di essere più precisi in zona gol e meno disattenti. Tutte le gare hanno la stessa importanza, dobbiamo tornare a giocare bene a calcio": così il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della seconda gara di qualificazione a Euro2024 contro Malta. Lutto in casa Inter. Alessandro Dallatorre, 26enne dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile nerazzurro, ha perso la vita ieri notte in un incidente in una galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco). La Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un'azione di gioco, il portiere Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a una visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo. Carlos Alcaraz come un rullo compressore nel secondo turno del Master 1000 di Miami. Lo spagnolo, da poco tornato n.1 del mondo, ha cancellato l'argentino Facundo Bagnis (N. 100) con un nettissimo 6-0, 6-2 in 64' di gioco. Un vero confronto tra i due non c'è mai stato, basti dire che Alcaraz ha vinto i primi 11 punti del match. Lorenzo Musetti invece è stato eliminato all'esordio in due set dal ceco Jiri Lehecka, numero 44 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4. Ascolta le news del pomeriggio