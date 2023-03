Barcellona, Inter, Juventus e Kim: le ultimissime

Il padre di Fati: "Porto via mio figlio". Onana: "Voglio vincere tutto". Le sanzioni Juve valide anche in Europa. Kim chiede scusa ai compagni di nazionale

ROMA - Il padre di Ansu Fati, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il club blaugrana per lo scarso utilizzo del calciatore proveniente dalle giovanili dei catalani e paventa l'ipotesi che il giocatore possa cercarsi una nuova squadra. "Fosse per me, lo porterei via - spiega Bori Fati nel corso di una trasmissione radio - ma lui vuole rimanere. Penso che meritiamo molto di più". "Voglio vincere tutto". In vista dei prossimi impegni ad aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League il portiere dell'Inter André Onana non usa mezzi termini: "Bisogna giocare sempre senza paura - ammonisce il nerazzurro in una intervista a Mediaset - Se c'è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni". C'è un'ultima novità per quanto riguarda le indagini che interessano la Juventus. La Fifa, infatti, ha fatto sapere che le sanzioni infitte ai dirigenti italiani in ambito Figc saranno valide anche a livello internazionale. Una decisione che riguarda principalmente Fabio Paratici, attuale direttore generale del Tottenham, che verrà inevitabilmente squalificato. Momento difficile per Kim min-jae emerso in Nazionale. Ha fatto notizia una sua dichiarazione di sfuggita ai media locali dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l'Uruguay: "Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”. Dichiarazioni che avevano sorpreso anche gli stessi tifosi coreani, Kim poi ha corretto il tiro e chiesto scusa. Ascolta le news della mattina