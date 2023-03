Dybala, Immobile, Barcellona e Bagnaia: le ultimissime

Dybala è tornato a Trigoria, Immobile punta il Monza. Il Barcellona lascia il Camp Nou per un anno. Bagnaia: "Nessuna strategia"

ROMA - La Roma torna al completo a tre giorni dal fischio d'inizio della sfida casalinga con la Sampdoria. Dopo le due sconfitte contro Sassuolo e Lazio, la squadra di Mourinho ha bisogno di tre punti per tenere vive le ambizioni di Champions League. Oggi si sono rivisti a Trigoria gli ultimi calciatori reduci dagli impegni con le nazionali, su tutti Paulo Dybala che ha svolto un lavoro defaticante in compagnia di Solbakken e Celik. Doppia seduta a Formello per la Lazio domenica di scena a Monza: Immobile ha giocato anche la partitella e tornerà dunque a guidare l'attacco dopo l'ennesimo stop stagionale per un fastidio muscolare e andrà così a completare il tridente titolare con Zaccagni e Anderson. Il Barcellona ha notificato alla Federcalcio spagnola che il prossimo anno non giocherà le sue gare casalinghe al Camp Nou, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Il club ha chiesto un finanziamento di circa 1500 milioni di euro per eseguire tutti i lavori di ammodernamento dell'impianto. Appena riceverà l'ok (previsto per l'estate), darà il via all'inizio dei lavori. "In questo momento del campionato non possiamo ancora pensare a strategie, Vinales e Bezzecchi sono molto vicini a me in classifica, devo concentrarmi su questo. E' molto facile perdere punti nel Mondiale, devo essere costante". Francesco Bagnaia si presenta anche in Argentina come l'uomo da battere: il pilota Ducati, dopo l'esordio show in Portogallo (vittoria nella Sprint race e nella gara della domenica) predica però prudenza in vista del gp dell'Argentina, in programma domenica sulla pista di Termas Rio Hondo. Ascolta le news del pomeriggio