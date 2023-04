Ituma, Napoli, Galtier e tennis: le ultimissime

Ituma su whatsapp: "Arrivederci". Spalletti riabbraccia Osimhen. Galtier respinge le accuse di razzismo

ROMA - “Arrivederci". Questo il messaggio che Julia Ituma, secondo quanto pubblicato dal quotidiano turco Hurriyet, avrebbe scritto nella chat whatsapp che condivideva con il resto della squadra, prima di finire giù dal sesto piano della sua stanza nell'hotel di Istanbul. Parole che andrebbero ad avvalorare la tesi del suicidio. Buone notizie per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni che attendono la sua squadra che domani alle 18 ospiterà il Verona allo Stadio Maradona. Nella seduta di questa mattina infatti l'allenatore ha potuto riabbracciare Osimhen che ha svolto l'intera seduta in gruppo. Ancora terapie invece per l'altro attaccante Simeone. Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, si è detto "profondamente scioccato" dalle accuse di razzismo che gli sono state mosse e legate ad alcune presunte frasi che avrebbe pronunciato quando era alla guida del Nizza. Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lens, l'allenatore del Psg ha anche confermato che intraprenderà azioni legali nei confronti di due giornalisti e di Julien Fournier, allora direttore generale del Nizza. La federazione automobilistica internazionale esaminerà il prossimo 18 aprile la richiesta della Ferrari di revisione della penalità 5 secondi inflitta al pilota spagnolo Carlos Sainz nel GP d'Australia per aver mandato in testa coda Fernando Alonso. Ascolta le news della mattina