Roma, Inter, Sinner e Schumacher: le ultimissime

Tensione tra i tifosi della Roma e del Feyenoord. Skriniar si è operato. Sinner ai quarti a Barcellona. La famiglia di Schumacher denuncia un tabloid

ROMA - Nella tarda serata di ieri circa 200 ultras romanisti hanno tentato di raggiungere lo Shamrock Pub, in via del Colosseo a Roma, dove si trovavano alcuni tifosi olandesi del Feyenoord. Non ci sono stati contatti poiché il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine ha impedito l'agguato. Questa sera alle 21 la Roma sfiderà all'Olimpico il Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gruppi di tifosi olandesi sono arrivati nella Capitale già nei giorni scorsi sfidando il divieto imposto dalle autorità italiane che ha impedito loro la vendita dei biglietti per la partita. Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la "Clinique du Sport" di Merignac. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota. Lo slovacco seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane, con l'obiettivo di risolvere il problema alla schiena che lo sta tenendo fuori praticamente dal 22 febbraio scorso nella gara contro il Porto, giocando poi solo uno scampolo di gara sempre con i portoghesi al ritorno il 14 marzo. Jannik Sinner supera in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 e vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona. La famiglia di Michael Schumacher è pronta ad un'azione legale contro il settimanale tedesco Die Aktuell che ha pubblicato un''intervista virtuale' all'ex pilota di Formula 1 generata dall'intelligenza artificiale. Ascolta le news della mattina