Dybala, Immobile, Allegri e basket: le ultimissime

Dybala: "Sogno la finale". Immboile già si allena. Allegri: "Per noi i punti sempore 59". Due Daspo a Monza dopo partita di pallacanestro

ROMA - "Lo stadio così ci aiuta nei momenti di difficoltà, la gente ha spinto ma abbiamo spinto anche noi. Tutti abbiamo voglia di vincere, Mourinho ci aveva detto che sarebbe stata così la partita". Parola di Paulo Dybala decisivo nel ritorno della Roma in Europa League all'Olimpico con i giallorossi in semifinale grazie al 4-1 al Feyenoord. "La mentalità c'è - aggiunge l'argentino a Sky - speriamo di poter continuare così per poter portare la Roma in finale. Totti in tribuna? Spero si poter andare a cena con lui". Ciro Immobile in campo per l’allenamento. L’incidente di domenica gettato alle spalle, ora è concentrato di nuovo sulla Lazio. La frattura all’undicesima costola non sembra dargli particolarmente fastidio. La mano è incerottata (urtata contro il volante), il braccio fasciato per via di uno stiramento muscolare ma ieri a Formello ha corso e anche calciato il pallone. Il Collegio di Garanzia del Coni ha ridato i 15 punti alla Juventus che dunque sale al terzo posto in classifica. Allegri non è sorpreso: “Per noi i punti sono stati sempre 59, come ho sempre detto. Ora li vediamo visivamente, sicuramente oggi è stata una giornata particolare, ora i ragazzi sono concentrati su quello che dobbiamo fare stasera sapendo delle difficoltà della partita”. Due tifosi del Cantù Basket, di cui uno calciatore di serie D, sono stati sottoposti a Daspo sportivo per un anno, emesso dal Questore di Monza Marco Odorisio. Si tratta di un 37enne ed un 18enne, accusati di aver preso parte a più riprese ad atti intimidatori verso i tifosi della squadra avversaria, lo scorso 8 aprile.