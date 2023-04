Napoli, Milan, Inter e Barcellona: le ultimissime

Napoli ad un passo dallo scudetto. Vincono anche le due milanesi. Il Barcellona ipoteca il titolo

ROMA - Una zampata di Raspadori in pieno recupero beffa la Juventus e spazza via l'alone di negatività che si era addensato sul Napoli a cavallo dell'eliminazione dalla Champions. Uno show di Leao regala la vittoria a un Milan non brillante ma concreto, che si impone 2-0, in cassa, contro un Lecce comunque coraggioso. Si riaccende la Lu-La. Una doppietta di Romelu Lukaku e una rete di Lautaro Martinez, su assist del belga, consentono all'Inter di tornare a vincere in trasferta e di prendere una buona boccata di ossigeno in classifica in chiave Champions League. Il Barcellona ha battuto l'Atlético Madrid 1-0 nella 30a giornata della Liga e ora, con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid a otto giornate dalla fine del campionato, mette una seria ipoteca sulla conquista della Liga. Ascolta le news del momento in meno di due minuti