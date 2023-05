Roma, Lazio, Haaland e tennis: le ultimissime

Attesa per il dispositivo della sentenza sul caso Mourinho-Serra. Marusic: "Resterò per sempre a Roma". Il padre di Haaland torna sul gesto dell'ombrello. Sinner : "Il Milan può ribaltarla"

ROMA - E' durata poco più di un paio d'ore l'udienza del Tribunale Nazionale Federale per il deferimento di Marco Serra, il quarto uomo accusato di frasi inopportune verso Mourinho in occasione di Cremonese-Roma 2-1 dello scorso 28 febbraio. Nel pomeriggio è atteso il dispositivo della sentenza. In casa Lazio parla Adam Marusic che di recente è diventato papà della piccola Mia: "Mi sento più responsabilizzato. In futuro resterò a vivere a Roma dove ormai sono di casa. I miei genitori sono in Serbia, a un'ora di volo e mi raggiungono spesso. Ci vivo da sei anni, sto benissimo e ormai mi sento romano. Romano laziale però". Il padre di Erling Haaland è diventato un triste protagonista nella partita tra Real Madrid e Manchester City svolta al Santiago Bernabéu: "Il Real Madrid non era contento che stessimo celebrando il gol di Kevin De Bruyne - ha nuovamente spiegato sui social -. Inoltre, ci siamo dovuti spostare perché i tifosi spagnoli non erano contenti dell’1-1″. "Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara". Lo ha detto Jannik Sinner, commentando la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions sul Milan di cui è tifoso, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. Ascolta le news della mattina