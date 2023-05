Roma, Juventus, Inter e Fognini: le ultimissime

Ascolta le news del mome nto in meno di due minuti

Roma e Juve a caccia della finale di Europa League intanto l'Inter stende il Mian 2-0 in Champions. Impresa di Fognini

ROMA - La Roma di Mourinho sfiderà alle 21 allo stadio Olimpico il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League, nell'altra gara invece la Juventus ospiterà il Siviglia. L'Inter domina la serata di gala del derby di Milano in Champions League e sogna la finale di Istanbul. A San Siro i nerazzurri di Inzaghi, formalmente in trasferta, superano 2-0 il Milan nell'andata delle semifinali della coppa dalle grandi orecchie. Decisivo un avvio shock, con le reti di Dzeko all'8' e Mkhitaryan all'11'. Impresa di Fabio Fognini agli Internazionali di tennis a Roma: l'italiano dopo quasi tre ore di partita ha vinto contro lo scozzese Andy Murray per 6-4, 4-6, 6-4, e passa al secondo turno degli Internazionali di Tennis d'Italia. Ora dovra' affrontare Miomir Kecmanovic.