Napoli, Abodi, Genoa e Nadal: le ultimissime

De Laurentiis: "Presto per il mercato". Abodi: "Grande soddisfazione per l'Inter". Il Genoa fa festa. Conferenza stampa a sorpresa di Nadal

ROMA - Il Napoli ha presentato il ritiro estivo a Dimaro a fare gli onori di casa il patron Aurelio De Laurentiis che tra i tanti temi affrontati ha parlato anche di mercato: "Fino ad ora i nostri scouter hanno guardato, immaginato, annusato e verificato perché fino a quando non finisci il campionato non puoi dare un voto alle componenti, ma ogni anno si va e si viene. Oggi non ci sono risposte". "L'Inter in finale di Champions League è una soddisfazione grande, un obiettivo prestigioso". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a Rtl 102.5: "Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra soddisfazione. Un in bocca a lupo ai club italiani che ancora si giocano l'ingresso nelle altre due competizioni. Questo è un segnale confortante, ma che non deve coprire le lacune che ancora ci sono". Bandiere, striscioni: un'onda rossoblù ha invaso nella notte il quartiere di Castelletto, da corso Firenze fino a piazza Corvetto, a Genova. Un gruppo di tifosi del Genoa ha infatti preparato nelle scorse ore la scenografia per celebrare la promozione e che partirà domani, in occasione della partita serale con il Bari, ultima della stagione. L'appuntamento e' dalle 16, quando inizieranno i festeggiamenti che proseguiranno all'interno dello stadio Luigi Ferraris, dove è attesa la maxi coreografia. La conferenza stampa a sorpresa voluta da Rafa Nadal fa tremare gli appassionati di tennis e i fan del maiorchino. Oggi (giovedì) alle 16 lo spagnolo parlerà dalla sua accademia a Manacor (Maiorca), in Spagna, e c'è grande attesa per scoprire cosa rivelerà. Le prime previsioni sono già arrivate: Nadal dovrebbe annunciare ufficialmente il suo forfait al Roland Garros, torneo che ha vinto 14 volte e che prenderà il via il 22 maggio per una lesione di secondo grado all’ileo-psoas. Ascolta le news della mattina