Roma, Juventus e Fiorentina: le ultimissime

Roma e Siviglia si giocheranno l'Europa League, la Fiorentina sfiderà il West Ham in finale Conference

ROMA – Serata quasi da ricordare per le italiane in Europa: la Roma vola in finale di Europa League dove sfiderà il Siviglia che ha eliminato la Juventus mentre la Fiorentina contenderà la Conference al West Ham. La Roma centra la finale grazie allo 0-0 maturato a Leverkusen contro il Bayer che si giocherà del prossimo 31 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest dove sfiderà il Siviglia. Dopo la vittoria per 1-0 conquistata all'andata allo stadio Olimpico ai giallorossi basta lo 0-0 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen nel match di ritorno disputato alla BayArena resistendo all'assalto dei tedeschi che non sono mai riusciti ad impensierire seriamente Rui patricio. Niente da fare per la Juventus che dopo l'1-1 maturato allo Stadium perde a Siviglia e manca la finale contro la Roma. Succede tutto nella ripresa con Vlahovic che al 65' sblocca il match poi Suso porta il Siviglia ai supplementari dove ci pensa Lamela a regala la qualificazione agli spagnoli. La Fiorentina invece al termine di un match tiratissimo si regala la finale di Conference: sconfitta 2-1 all'andata al Franchi la squadra viola ha steso il Basilea al ritorno in Svizzera per 3-1. Sblocca Gonzalez al 35', al 55' Amdouni fredda la Fiorentina che al 72' si regala i supplementari dove proprio nel finale Barak regala la finale a Italiano che sfiderà il West Ham che ha eliminato l'Az Alkmaar.