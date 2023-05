Juventus, Roma, Siviglia e tennis: le ultimissime

Juve deferita. La Roma incasserà 20 milioni, il Siviglia aiuterà i tifosi per la finale. Al Foro Tennis and Friends

ROMA - La FIGC, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il deferimento della Juventus per la manovra stipendi. La società si legge è stata deferita per “gli atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti; e nell’ordine Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin , ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per diversi atti e comportamenti relativi a 4 diversi aspetti oggetto dell’indagine: la manovra stipendi stagione 2019-20; quella per la stagione 2020-21; il filone agenti; i rapporti di partnership con altri club.

La Roma di Mourinho supera le semifinali contro il Bayer Leverkusen e approda per la seconda stagione consecutiva a una finale europea. Il successo dei giallorossi avrà modo di incidere in maniera positiva anche sul bilancio della società dei Friedkin. A conti fatti l'accesso in finale di Europa League vale oltre 19 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i ricavi relativi agli incassi del botteghino relativi alle partite casalinghe. In vista della finale di Europa League contro la Roma il Siviglia ha una strategia precisa. Al club spagnolo saranno destinati per i tifosi 15.344 biglietti per assistere al match alla Puskas Arena, 75% dei quali saranno riservati per i soci. Il club spagnolo però ha in mente uno stratagemma per riempire tutti i posti a loro assegnati offrendo 200 euro a tifoso per il volo verso la capitale dell'Ungheria. I dirigenti della società spagnola hanno infatti ammesso: "Stimiamo che possano arrivare a 5000 i posti disponibili sui charter, per cui parliamo di una spesa di circa un milione di euro per aiutare i nostri abbonati".

Nemmeno la pioggia ha fermato la Special Edition di Tennis & Friends, Salute e Sport andata in scena nell'ambito degli Internazionali di tennis a Roma che ha inaugurato il Tour 2023. La manifestazione ideata dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore che da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e dei corretti stili di vita quest'anno si è svolta sotto lo slogan La cultura della prevenzione è GIOVANE. Molteplici le persone che hanno effettuato gli screening gratuiti nel percorso di prevenzione "Alimentazione ,cuore e sport" tantissimi i vip e gli sportivi presneti da Paolo Bonolis a Maro Tardelli fino a Max Giusti e Sebastiano Somma.