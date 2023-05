Napoli, Roma e Bologna: le ultimissime

Spalletti: "Rinnovo? Chiedete a DeLa". Dalla Germania: "Disgustoso la Roma in finale". Aperto un fascicolo sui fatti accaduti nella Roma Primavera femminile. Il Bologna espugna Cremona

ROMA – Vigilia di campionato per il Napoli che sfiderà l'Inter al Maradona già da campione d'Italia a tenere banco è il rinnovo del tecnico azzurro Luciano Spalletti: “Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E' tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera”.

"È disgustoso che siano in finale". È il sentimento condiviso dai calciatori e dalla dirigenza del Bayer Leverkusen, che ha evidentemente mal digerito l'eliminazione in semifinale da parte della Roma di Mourinho, che invece si giocherà contro il Siviglia la vittoria dell'Europa League.

La Procura Federale ha aperto un procedimento sui comportamenti della Primavera Femminile della Roma nel proprio spogliatoio al termine della finale dei playoff scudetto disputata con la Juventus, in particolare sui cori beceri e offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l'altro in un video pubblicato online gia' acquisito. Ne da' notizia la stessa Figc in una nota. Nei prossimi giorni saranno ascoltati le calciatrici e i tesserati presenti alla gara per accertare le singole responsabilità.

Il Bologna stende la Cremonese allo stadio Zini 5-1 e mantiene ancora accesa la possibilità conquistare l'ottavo posto che potrebbe valere l'Europa. Gara senza storia a tratti dominata dalla squadra di Motta: sblocca Arnautovic al 14' al 27' il raddoppio di Ferguson sul finire del primo tempo Posch cala il tris. Nella ripresa le reti di Orsolini e Sansone, in pieno recupero il gol della bandiera di Ciofani. Ascolta le news della mattina