Milan, Atalanta, Manchester City e Bayern Monaco: le ultimissime

Milan e Atalanta si rilanciano in chiave Champions. City campione d'Inghilterra. Titolo in pericolo per il Leverkusen

ROMA - Il Milan stende la Sampdoria 5-1 e si rilancia in chiave Champions volando a quota 64 punti a -1 dalla Lazio quarta che deve sfidare l'Udinese alla Dacia Arena nel posticipo. Protagonista della serata Girorud autore di una tripletta, le altre reti portano al firma di Leao e Brahim Diaz.

L'Atalanta ha battuto 3-1 in rimonta l'Hellas Verona e tiene viva la speranza per un posto Champions mentre gli scaligeri rischiano di essere staccati dallo Spezia con cui sono ora appaiati al terzultimo posto. Al Gewiss Stadium, gli ospiti erano passati in vantaggio all'11mo con Lazovic prima del pareggio di Zappacosta al 22mo. Nella ripresa, al 53mo, Pasalic ha sfruttato un tentativo di disimpegno errato di Montipo' e ha messo in rete. Al 62mo Hjlund ha messo i tre punti in cassaforte.





Il Manchester City ha vinto la Premier League 2022-23 senza giocare. Per festeggiare il titolo alla vigilia della sfida con il Chelsea alla squadra di Pep Guardiola (prossima finalista di Champions League contro l'Inter) è bastato infatti il ko dell'Arsenal secondo in classifica, battuto 1-0 sul campo del Nottingham Forest (a segno Awoniyi al 19').

Il Bayern Monaco ha perso in casa per 3-1 con l'Rb Lipsia mettendo a serio rischio la conquista della Bundesliga, a una giornata dal termine: il Borussia Dortmund, che ha solo un punto di ritardo sulla capolista, domani potrebbe scavalcare i bavaresi in caso di vittoria ad Augusta con l'Augsburg. All'Allianz Arena i bavaresi di Tuchel erano andati in vantaggio con Gnabry, poi il ribaltone degli ospiti con Laimer e i rigori di Nkunku e Szoboszlai. Con questa vittoria il Lipsia ha messo al sicuro la qualificazione in Champions League.