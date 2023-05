Lazio, Napoli, Cremonese e tennis: le ultimissime

La Lazio vince a Udine e supera l'Inter al terzo posto. La Cremonese torna in Serie B. Medvedev vince gli Internazionali d'Italia

ROMA – Tre punti pesantissimi che sanno tanto di Champions. Dopo due partite senza vittoria la Lazio espugna la Dacia Arena (prima squadra a vincere quest'anno in questo stadio) grazie al rigore trasformato da Immobile e fa un passo importantissimo verso la qualificazione all'Europa che conta. Mancano ancora due punti a Sarri per centrare quella che il tecnico ha definitivo a ragion veduta quella che sarebbe “un'impresa”, la Lazio si gode il sorpasso al terzo posto sull'Inter battuto dal Napoli che continua a vincere anche a scudetto acquisito e batte con un secco 3-1 i nerazzurri. Lukaku firma il momentaneo pareggio dopo il gol di Anguissa, ma poi Di Lorenzo e Gaetano chiudono la partita. Spalletti resta in scia per superare il record di punti di Sarri, mentre l'Inter ora potrebbe essere scavalcata dalla Lazio al terzo posto.

Nelle altre gare sciapo 0-0 tra Lecce e Spezia un risultato che mandato la Cremonese in Serie B. Pareggio 1-1 invece nell'altra gara tra Torino e Fiorentina: sbloccano gli ospiti con Joivic il pareggio porta la firma di Sanabfria.

Il russo Daniil Medvedev vince la finale degli Internazionali BNL d'Italia contro il danese Holger Rune. La finale, posticipata per pioggia per due volte, alla fine ha premiato Medvedev che si è imposto con il punteggio di 7-5, 7-5. Grazie a questo successo, il russo sale al secondo posto della classifica Atp superando il serbo Novak Djokovic. Ascolta le news del pomeriggio