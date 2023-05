Mbappé, Juventus, ViniciusJr e Maradona: le ultimissime

Mbappé non rinnoverà con il Psg. John Elkann: "Momneto difficile". Protesta in Brasile in favore di Vinicius Jr. Hackerato il profilo Facebook di Maradona

ROMA - Kylian Mbappe sta seriamente riconsiderando il suo futuro al Psg. L'Équipe parla di una possibile decisione da parte dell'attaccante francese per lasciare Parigi. Il club parigino si prepara a ripartire dopo una stagione negativa, che ha visto l'ennesimo fallimento in Champions League, e l'intenzione è proprio quella di ripartire da Mbappé, viste le probabili partenze di Messi e Neymar.

Dopo la penalizzazione della Juventus parla John Elkann, amministratore delegato di Exor: "Il momento è difficile, in campo e fuori dal campo". A margine di un incontro all'università Bocconi di Milano, Elkann ha ribadito: "La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità. Ho parlato oggi con il nostro allenatore Massimiliano Allegri, che sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l'Europa sul campo".

Circa 100 manifestanti brasiliani si sono riuniti martedì davanti al consolato spagnolo di San Paolo per condannare gli insulti razzisti rivolti all'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius Júnior. I manifestanti hanno scandito per circa un'ora frasi come "La Liga è razzista" e hanno chiesto la "fine del razzismo in Spagna e in Brasile". Hanno portato razzi, striscioni e adesivi con la scritta "Vini Jr, sono con te". Hanno proiettato le parole "non è il calcio, è il razzismo" sui muri del consolato.

L'account Facebook di Maradona è stato Hackerato: nelle scorse ore infatti è apparso un tweet che ha sconvolto tutti: "Lo sanno che ho finto la mia morte vero?" le inquietanti parole che si leggono sull'account ufficiale Facebook di Maradona. Ma non solo, come se non bastasse per infangare la memoria dell'idolo del Napoli e dell'Argentina, ci sono stati anche altri post e il cambiamento dell'immagine di profilo con quella di Pelé. Ma c'è un motivo che spiega tutto.