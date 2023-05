Inter, Napoli, Under 20 ed equitazione: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

L'Inter batte la Fiorentina: De Laurentiis: "Stiamo svendendo il calcio". Under 20 sconfitta al Mondiale. Piazza di Siena al via

ROMA – Simone Inzaghi si conferma re di Coppe: una doppietta di Lautaro Martinez infatti regala all'inter il secondo trofeo della stagione. Dopo la Supercoppa Italiana la squadra nerazzurra vince anche la Coppa italia. Vittoria in rimonta per la squadra di Inzaghi: la Fiorentina trova il vantaggio in avvio con Nico Gonzalez, ma nel giro di otto minuti Lautaro firma una doppietta decisiva.

Aurelio De Laurentiis è stato tra i primi a lasciare l'assemblea di Lega di Serie A al Salone d'Onore del Coni. Tra i temi all'ordine del giorno c'era anche “manifestazione di interesse dei private equity". Il presidente del Napoli all'uscita si è soffermato coi cronisti presenti rilasciando appena poche dichiarazioni ma molto dirette: “Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare. Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea".

Dopo l'esordio convincente, con tanto di vittoria, contro il Brasile nella prima giornata, l'Italia Under 20 del Ct Carmine Nunziata cade contro la Nigeria. Nella seconda giornata del gruppo D, infatti, è stata la selezione del Ct Bosso ad avere la meglio per 2-0, grazie alle reti di Fago Lawal e di Sunday, quest'ultima arrivata in pieno recupero. Dopo un buon primo tempo, con un legno colpito da Casadei, gli azzurrini appaiono stanchi e accusano oltremodo la fisicità degli avversari che hanno la meglio.

Al via la prima giornata di gare a Villa Borghese per il 90 Csio Roma Piazza di Siena - Master d'Inzeo che si concluderà domenica 28. L'appuntamento con il concorso ippico con piu' fascino al mondo e' per domani alle ore 8, quando si partirà subito con una gara internazionale, il Premio n. 1 (Categoria mista Tab. A - h. 145 - 26.200 euro), sul campo del Galoppatoio di Villa Borghese. Ascolta le news del pomeriggio