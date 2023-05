Serie A, Roma, Lazio e Roland Garros: le ultimissime

Orsato per Inter-Atalanta, Juve-Milan a Mariani. Grigliata a Trigoria per la Roma. Lazio-Cremonese è sold out. Tabellone di ferro al Roland Garros per gli italiani.

ROMA - Gli arbitri della 37ª giornata di Serie A, in programma nel prossimo fine settimana tra venerdì 26 e domenica 28 maggio: Sampdoria-Sassuolo (venerdì 26, ore 20.45): Meraviglia; Salernitana-Udinese (sabato 27, ore 15): Baroni; SpeziaTorino (sabato 27, ore 15): Guida; Fiorentina-Roma (sabato 27, ore 18): Ayroldi; Inter-Atalanta (sabato 27, ore 20.45): Orsato; Verona-Empoli (domenica 28, ore 12.30): Chiffi; Bologna-Napoli (domenica 28, ore 15): Marcenaro; Monza-Lecce (domenica 28, ore 15): Doveri; Lazio-Cremonese (domenica 28, ore 18): Giua; Juventus-Milan (domenica 28, ore 20.45): Mariani.

In vista della finale di Europa League la Roma ha organizzato un pranzo speciale a Trigoria dove squadra, staff e allenatore si sono ritrovati tutti insieme per un barbecue. Un modo per fare gruppo, per unirsi ma anche per alleggerire la tensione di questi giorni carichi di adrenalina. A postare lo scatto sui social è stato proprio il tecnico portoghese che lo ha definito: "Il grande barbecue giallorosso".

In casa Lazio grande attesa per la sfida di domenica contro la Cremonese che ha fatto registrare il tutto esaurito. All'Olimpico sarà una giornata di festa per il decennale della vittoria della Coppa Italia contro la Roma e per l'addio di Radu. Dopo il no del Gos allo spostamento dei 100 tifosi cremonesi dal settore ospiti in Tirbuna la società sta facendo di tutto per cercare di trovare una sistemazione per i circa 600 tifosi che hanno acquistato il biglietto nel settore ospiti.

Tabellone di ferro all'orizzonte per gli italiani al Roland Garros. Si è svolto oggi a Parigi il sorteggio del secondo Slam stagionale, in programma dal 28 maggio all'11 giugno, e gli italiani non possono sorridere. Su tutti Jannik Sinner. L'altoatesino, numero 8 del seeding, è stato inserito nell'ultimo quarto del tabellone, quello guidato dal russo Daniil Medvedev. Non è andata meglio a Lorenzo Musetti, inserito nel primo quarto con un potenziale ottavo di finale contro il numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ascolta le news del pomeriggio