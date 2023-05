Mourinho, Ronaldo, Kluivert e Mancini: le ultimissime

Mourinho pessimista su Dybala in finale. CR7 si è convertito all'Islam? Attimi di terrore per la compagna di Kluivert. Mancini: W"RAzzismo? Fermare le partite"

ROMA -Media Day a Trigoria in vista della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, tra i tanti temi affrontati da Mourinho anche quello relativo a Dybala ancora alle prese con il problema alla caviglia: “Non abbiamo nascosto Paulo. Non si sta allenando da qualche parte e penso che non sarà disponibile per la finale. Ma la speranza è che possa andare almeno in panchina. Con il Feyenoord era in panchina ed ha segnato il gol che ci ha permesso di andare ai supplementari. Se Dybala può stare in panchina e può darmi dieci, quindici minuti, io sarei contento”.

Ronaldo ancora protagonista in Arabia: l'attaccante del'Al Nassr, infatti, dopo aver segnato la rete decisiva contro l'Al Shabab è stato attorniato dai compagni in festa e, poi, si è ingonocchiato faccia a terra. Un gesto che non è passato assolutamente inosservato agli spettatori musulmani, visto che è esattamente l'inchino rituale (o sujood) che i fedeli dell'Islam praticano rivolgendosi alla Mecca. Le ipotesi sono immediatamente fioccate: a partire da un possibile omaggio nei confronti del mondo musulmano nel quale il portoghese sta vivendo questa avventura calcistica, fino alla sicurezza di alcuni utenti, certi di una imminente conversione all'Islam.

Attimi di terrore per la compagna di Justin Kluivert: tre ladri incappucciati hanno rapinato la sua casa mentre era impegnato con il Valencia a Maiorca. Secondo "El Desmarque", i tre hanno atteso che la compagna dell'olandese uscisse per portare a passeggio il cane per aggredirla e intimidirla, allo scopo di introdursi nell'abitazione dei due. Una volta entrati, i tre hanno rubato denaro, gioielli e altri effetti personali per un valore che si aggira attorno ai 160.000 euro.

"Bloccare le partite in caso di razzismo potrebbe essere una buona idea, ma va valutata". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, a margine di un evento al Ministero dell'Istruzione: "Solitamente esageriamo quando certe cose accadono in Italia ma purtroppo succede in tutta Europa e in tutto il mondo. Le regole ci sono e vanno applicate, queste cose che accadono puntualmente ogni anno".