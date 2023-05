Roma, Lecce, Vinicius e Formula Uno: le ultimissime

Mourinho a Firenze senza diversi big. Umiti: "A Barcellona una prigione". Ridotta la squalifica di Vinicius. Verstappen il più veloce nelle seconde libere

ROMA - Le assenze di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala erano gia' state comunicate ieri da Jose' Mourinho in conferenza stampa, ma oltre a loro due saranno anche altri i 'big' a non partire per la trasferta con la Fiorentina che la Roma affrontera' domani. Restano infatti a casa anche Leonardo Spinazzola (non al top della condizione), Rui Patricio e Nemanja Matic. Per questi ultimi due si tratta di gestione delle energie in vista della finale di Europa League con il Siviglia in programma mercoledì 31 maggio.

Il difensore del Lecce Samuel Umtiti non ha dimenticato gli anni difficili di Barcellona quando indossava la maglia dei blaugrana: "Non so se sia stata una depressione, ma è stata davvero complicata e difficile su tutti i livelli. Mi sono chiuso molto con le persone più vicine. Ci sono stati momenti a Barcellona in cui non volevo uscire di casa – ha etto a Calan + -Sono stati quattro anni da galera. Inizialmente stavo bene, poi ho iniziato a sentire un po' di diffidenza nei miei confronti e ho capito che lì nessuno credeva in me. Sono grato al Lecce, per questo motivo non penso al futuro. Siamo concentrati sulla salvezza".

La Corte d'appello della Federcalcio spagnola ha accolto parzialmente il ricorso del Valencia, riducendo da cinque a tre partite la chiusura della tribuna Mario Kempes del Mestalla, sanzionata per i cori razzisti contro Vinicius durante la gara col Real Madrid di domenica scorsa.Ridotta anche l'ammenda, che passa da 45 mila e 27 mila euro. Il Valencia, però, non si accontenta e annuncia un ulteriore ricorso al Tribunale amministrativo dello Sport. Intanto l'autorità giudiziaria ha aperto un'indagine sugli insulti al brasiliano, convocando i tre spettatori che sono stati fin qui arrestati in relazione a quanto accaduto.

Il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen su Red Bull ha chiuso al comando in 1'12"462 le seconde prove libere del Gp di Monaco, riscattando una non brillante prima sessione terminata al 6° posto. Alle spalle dell'olandese le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'12"527) e dello spagnolo Carlos Sainz, leader della prima sessione, che ha archiviato anzitempo la sessione per una collisione con le barriere: nessuna conseguenza per lui e terzo posto finale in 1'12"569.