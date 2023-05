Roma, Inter, Hamilton e Sainz: le ultimissime

Maxischermi all'Olimpico per la Roma. Inzaghi perde Correa. Hamilton: "Ferrari? Tutte bugie". Sainz domina le prime libere a Montecarlo

ROMA - I tifosi della Roma che non sono riusciti a trovare il biglietto per la finale di Europa League contro il Siviglia potranno comunque vivere l’emozionante serata insieme agli altri sostenitori allo stadio Olimpico. La Questura, dopo aver scartato l’ipotesi di un maxischermo al Circo Massimo, ha firmato l’ordinanza per richiedere a Sport e Salute l’apertura dello stadio Olimpico per la sfida contro il Siviglia. Mancano solo gli ultimi dettagli sul costo dei biglietti (simbolico) e su tutte le altre informazioni di carattere logistico.

L'attaccante dell'Inter Joaquin Correa si è sottoposto oggi a esami clinico strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un risentimento negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia di mercoledì sera all'Olimpico. L'attaccante nerazzurro ha riportato una "distrazione muscolare al soleo della gamba destra". Le condizioni dell'attaccante argentino saranno valutate giorno dopo giorno.

Lewis Hamilton mette a tacere le voci che lo vorrebbero in Ferrari con un maxi ingaggio: "Sono solo speculazioni - dice nella conferenza stampa che apre il fine settimana del gran premio di Monaco - Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato". Il pilota della Mercedes parla poi della decisione di annullare il gp di Imola della scorsa settimana per l'alluvione: "E' stato giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione", dice, poi tornando al prossimo gp aggiunge "sono felice di essere qui anche se sarà difficile capire se gli aggiornamenti ci daranno le risposte che vogliamo. Ma speriamo di avvicinarci ai nostri rivali".

Dopo la 'sosta' forzata per l'annullamento del Gran Premio di Imola a causa dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna nelle scorse settimane, la stagione di Formula 1 e' ripartita dal GP di Montecarlo, l'appuntamento piu' glamour di tutto il calendario. E' terminata da poco la prima sessione di prove libere, con Carlos Sainz davanti a tutti: il pilota della Ferrari ha piazzato il miglior tempo alzando subito la voce sul tracciato del Principato. Subito dietro, alle sue spalle, il solito inesauribile Fernando Alonso con l'Aston Martin, mentre momentaneamente sul gradino piu' basso del podio, con il terzo tempo, ci e' salito Lewis Hamilton con la Mercedes. Ascolta le news della mattina