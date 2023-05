Inter, Roma, Bundlesliga e Formula Uno: le ultimissime

L'Inter torna al secondo posto. La Fiorentina vince in rimonta. Bayern Monaco campione di Germania. Verstappen in pole a Montecarlo

ROMA – L'Inter batte l'Atalanta 3-2 supera momentaneamente la Lazio in classifica e vola al secondo posto in classifica. In appena 3' i nerazzurri calano la doppietta con Lukaku e Barella, prima dell'intervallo al 36' Pasalic riapre il match ma il solito Lautaro Martinez al 32' della ripresa chiude i giochi con la rete del 3-1. Intulela rete del 3-2 di Muriel nel finaleL'Atalanta resta a quota 61 al quinto posto e dice addio ai sogni Champions.

Con una clamorosa rimonta nel finale la Fiorentina ribalta la Roma e la costringe ad un altro passo falso di questo finale di campionato. Al Franchi finisce 2-1 con le reti decisive di Jovic e Ikone tra l'85' e l'88', che rendono vano l'iniziale vantaggio giallorosso di El Shaarawy. La squadra di Italiano sale cosi' a 53 punti in classifica, mentre gli uomini di Mourinho restano fermi a 60 e dicono definitivamente addio alle speranze di qualificazione in Champions League attraverso la Serie A.

Clamoroso in Bundesliga. Il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz nell'ultima giornata di campionato e si fa superare in volata dal Bayern Monaco, che si impone sul campo del Colonia, raggiunge in classifica i rivali e trionfa grazie a una migliore differenza reti. Gli uomini di Terzic, alla vigilia dell'ultimo turno, guidavano la classifica con due punti di vantaggio sui bavaresi, ma hanno dilapidato tutto, perdendo l'occasione di festeggiare il nono scudetto. A trionfare è invece il Bayern Monaco di Tuchel, che porta a casa la 33ª Bundesliga. Decisivo il 2-1 fuori casa sul campo del Colonia.

Un super Max Verstappen su Red Bull si aggiudica la pole position in una sessione di qualifiche pazzesca del Gran Premio di Montecarlo. Un autentico capolavoro all'ultimo tentativo toccando anche il muro e spingendo al limite nell'ultimo settore: beffato un ottimo Fernando Alonso, che scatterà comunque in seconda posizione con l'Aston Martin. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari, seguito dalla sorpresa Esteban Ocon su Alpine. Quinta l'altra Ferrari di Carlos Sainz, sesta e ottava la Mercedes con Hamilton e Russell, mentre scatterà ultimo Sergio Perez con l'altra Red Bull a causa di un incidente nel corso del Q1. Ascolta le news del pomeriggio