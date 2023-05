Roma, Napoli, Sampdoria e Sinner: le ultimissime

Romanisti a caccia dei biglietti che il Siviglia non ha esaurito. Il programma della festa scudetto del Napoli. Trovato l'accordo per la cessione della Samp. Le ambizioni di Sinner

ROMA - Se i tifosi della Roma non hanno faticato a far registrare l'ennesimo sold out polverizzando i biglietti a loro disposizione per la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest, non altrettanto è successo a quelli del Siviglia in vista della sfida contro i giallorossi di José Mourinho. Come annunciato dallo stesso club sono 13mila i tagliandi acquistati dai sostenitori andalusi, con 2mila posti della Puskas Arena a loro riservati destinati a rimanere vuoti.

Sarà definito lunedì il programma dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli che si terranno domenica 4 giugno in occasione dell'ultima giornata di Serie A quando allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Sampdoria e, al termine, si terrà la cerimonia di consegna della Coppa dei Campioni d'Italia. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi spiega che "al momento l'orientamento è che ci sia la festa allo stadio, dopo la consegna della coppa, e noi ci stiamo attrezzando per garantire l'allestimento degli schermi in alcune piazze della città e dell'area metropolitana".

Nonostante la retrocessione in sere B certificata sul campo, i tifosi della Sampdoria possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte è stato trovato l’accordo per la cessione della società blucerchiata che rischiava di dover portare i libri in tribunale. La svolta è arrivata dopo la partita pareggiata a Marassi contro il Sassuolo; poco dopo la mezzanotte di ieri, il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria, ha firmato la prima bozza d’accordo con la Gestio Capital, fondo di Matteo Manfredi, che lavora in sinergia con l’Aser Ventures dell’attuale presidente del Leeds United Andrea Radrizzani.

"Se chiudo gli occhi, il mio obiettivo è di andare il più avanti possibile in classifica e come persona. Il sogno è diventare numero 1 del mondo, e darò tutto quello che ho per riuscirci. Poi se non ci arriverò, mi basterà non avere rimpianti, non pensare di non aver dato il 100%". Così Jannik Sinner nell'intervista a SuperTennis a Parigi, a margine della presentazione della campagna Head. Nel 2020 a Parigi è diventato il primo debuttante a raggiungere i quarti dal 2005, dopo Rafa Nadal. E proprio il maiorchino l'ha fermato in quella sua prima esperienza e poi di nuovo nel 2021, negli ottavi. Ascolta le news della mattina