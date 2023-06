Napoli, Real Madrid, formula uno e tennis: le ultimissime

De Laurentiis: “L'allenatore? Serve tempo”. Benzema dice addio al Real. In Spagna domina Verstappen. Musetti eliminato a Parigi

ROMA – Per conoscere il nome del nuovo allenatore del Napoli servirà del tempo. Lo ha svelato il patron del club partenopeo Aurelio De Laurentiis al Tg1: “Ci vuole tempo, ragazzi. Sangue freddo e pazienza. Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, armarci con le giuste armi e affrontare questo problema che abbiamo già risolto tante volte, perché è da 14 anni che siamo in Europa, unica squadra italiana".

È ufficiale: il Real Madrid e Karim Benzema si separano. A comunicarlo la società spagnola con una nota pubblicata sul proprio sito internet in cui rende omaggio al 35enne centravanti in scadenza di contratto, quinto giocatore ad aver indossato più volte la maglia dei 'blancos' (647 presenze) e secondo marcatore di tutti i tempi del club (con 353 gol) che ha organizzato per lui una cerimonia di saluto in programma martedì 6 giugno. L'attaccante poi andrà in Arabia a giocare per L'Al-Ittihad.

La Red Bull di Max Verstappen è inarrestabile e vince anche il Gp di Spagna. Il pilota olandese, dopo la pole, mette a segno giro veloce e vittoria, con una gara perfetta del primo all'ultimo giro, e condotta sempre in testa. Alle sue spalle le due Mercedes, di Lewis Hamilton, secondo e George Russell terzo. Quarta l'altra Red Bull di Sergio Perez e quinta la Ferrari di Carlos Sainz, partito dalla seconda posizione ma con diverse difficoltà. Charles Lecler con l'altra Ferrari, partito dalla pit-lane, non va a punti e chiude solo 11esimo.

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6 (9-7), 6-1. Il tennista torinese è stato però costretto nel quarto set ad un medical timeout per un problema alla coscia destra che lo ha limitato fino al ko. Nel prossimo turno Khachanov affronterà il vincente tra l'austriaco Sebastian Ofner (118 Atp) ed il greco Stefanos Tsitsipas (5 Atp). Ascolta le news del la mattina