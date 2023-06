Fiorentina, Napoli, Messi e Juventus: le ultimissime

Il West Ham vince la Conference. De Laurentiis: "Italiano? Noi non...". Messi: "Vado a Miami". L'ad bianconero conferma Allegri

ROMA – Ancora una delusione europea per le italiane. Dopo la Roma anche la Fiorentina si arrende in finale contro il West Ham ma in Conference League. I viola per lunghi tratti hanno dominato il match ma sono gli inglesi a trovare il vantaggio al 62' su calcio di rigore per un fallo di mano di Biraghi in area: dal dischetto Benrahama non sbaglia, ci pensa Bonaventura dopo 5' rimette tutto in pari ma al 90' è Bowen a regalare la coppa alla squadra inglese.

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato nuovi indizi sul prossimo allenatore nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Castel di Sangro: sono 40 le candidature, la scelta verrà fatta entro il 27 giugno e il Napoli non pagherà, nel caso, clausole o penali, poi così su Italiano: "Non penso sia corretto rompere gli equilibri in un club di amici che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club allora a quel punto lì potrei anche prenderlo in considerazione”. Poi blinda Giuntoli: “Ha un contratto con noi fino al 2024”.

"Ho preso la decisione di andare a Miami. Non ho ancora chiuso al cento per cento. Mi mancano alcune cose ma abbiamo deciso di proseguire sulla strada. Se la cosa del Barcellona non avesse funzionato , volevo lasciare l'Europa, allontanarmi dai riflettori e pensare di più alla mia famiglia". Lo dice Leo Messi al Mundo Deportivo e a Sport, in un'intervista congiunta. "Mi sento bene, tranquillo, avendo già finito la stagione. È stato un anno atipico per aver giocato in mezzo il Mondiale. Ha fatto in modo che rendesse tutto diverso".

L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sky sulla situazione di Massimiliano Allegri: "Non è mai stato in discussione. C'è totale condivisione di tutti quelli che sono gli scenari che riguardano la Juventus. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto nato solo pochi mesi fa si è consolidato in tempi molto rapidi. Non sono mancati momenti di confronti, in rari casi anche accesi, però sempre con la volontà di critica costruttiva, spesso autocritica, con la volontà di fare il meglio per la squadra”. Ascolta le news del pomeriggio