Abraham, Milan, Mancini e Real Madrid: le ultimissime

Stop di otto mesi per Abraham. Maldini voleva portare Pirlo. Mancini: "in Champions nessun favorito". Il Real a caccia del sostituto di Benzema

ROMA - Tammy Abraham ha deciso: si opererà a Londra. Dopo ore di consulti, visite e consigli, l’attaccante inglese ha scelto casa sua per iniziare il lungo percorso che, entro la primavera del prossimo anno, lo porterà di nuovo in campo. Trascorrerà i prossimi mesi tra la palestra e il lettino della fisioterapia, sostenuto dall’affetto dei tifosi e della famiglia. La Roma lo ha lasciato libero nella sua scelta di operarsi in Inghilterra, anche se accanto a lui ci sarà prima un medico e poi un fisioterapista del club e dovrà attendere otto mesi per rivederlo in campo.

Aveva in mente una rivoluzione tecnica, Paolo Maldini, prima di chiudere il suo rapporto con il Milan. secondo alcune indiscrezioni che provengono da ambienti rossoneri per rivoluzione non si intende solo un profondo rinnovamento della rosa, ma anche un cambio di guida in panchina: via Stefano Pioli, al suo posto Andrea Pirlo. I due hanno sempre avuto un legame stretto e Maldini voleva farlo diventare, di nuovo, anche un rapporto professionale. Ma non ne ha avuto il tempo.

"In 90 minuti non c'è una squadra favorita. E' chiaro che se si vedono i risultati degli ultimi anni il Manchester City può esserlo, ma in 90 minuti può succedere di tutto, anche perché l'Inter ha giocatori bravi: è una squadra solida e non è semplice farle gol". Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport dal ritiro degli azzurri a Santa Margherita di Pula e in vista della finale di Champions in programma sabato sera tra due ex squadre del Mancio: i Citizens e i nerazzurri. Oggi, invece, la finale di Conference che vedrà protagonista un'altra squadra che Mancini ha allenato.

Il Real Madrid ha iniziato a studiare il dopo Benzema. L'attaccante francese, dopo quattordici anni, ha lasciato il club spagnolo per trasferirsi in Arabia Saudita all'Al-Ittihad. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez avrebbe individuato in Harry Kane il sostituto ideale. Giocatore che piace molto a Carlo Ancelotti.