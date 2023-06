Napoli, Busquets, Under 20 e Salernitana: le ultimissime

Galtier piano B del Napoli. Busquets verso gli Usa. Impresa dell'Under 20. Sousa resterà a Salerno

ROMA - Sarebbe Christophe Galtier il Piano B del Napoli qualora saltasse l'arrivo di Italiano. L'ex tecnico del Psg già due anni fa si vide con De Laurentiis ma alla fine fu scelto Luciano Spalletti. Ora però quella suggestione è tornata d'attualità ed il francese a Parigi si è già misurato con il 4-3-3 si è misurato l’italiano lo ha imparato venticinque anni fa a Monza e non deve averlo dimenticato e soprattutto è stato l’allenatore che ha favorito l’esplosione di Victor Osimhen al Lilla, quello che lo ha spinto calcisticamente verso una città che può aiutarlo a dimenticare Parigi.

Sergio Busquets potrebbe raggiungere Leo Messi in America. Il centrocampista del Barcellona che dopo 15 stagioni ha salutato i blaugrana nell'ultima partita della stagione al Camp Nou contro il Maiorca, sta valutando le proposte che in queste settimane sono arrivate da più parti. Le tre squadre rimaste in corsa per ingaggiare l'ex capitano del Barca sono l'Inter Miami della MLS, dove approderà Messi appunto, e le due squadre saudite, Al-Nassr, guidata da Cristiano Ronaldo, e Al Hilal.

L'Italia ha battuto 2-1 la Corea del Sud e approda in finale del Mondiale under 20 in corso in Argentina. Decisiva la punizione del giocatore dell'Udinese Pafundi che a pochi minuti dalla fine della partita ha battuto un calcio di punizione perfetto al limite dell'area della Corea. Il primo tempo era terminato 1-1, con gol di Casadei per gli azzurri e pareggio su rigore dei coreani. Domenica l'Italia sfidera' l'Uruguay per il titolo. E' la prima volta che gli azzurri raggiungono questo traguardo nella loro storia calcistica.

"Da parte mia, da parte della proprieta', c'e' la convinzione che il progetto Salernitana continuera' con Paulo Sousa". Lo dice il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, in una conferenza stampa al termine del campionato di Serie A. "C'è un accordo contrattuale, che prevede un'opzione, da parte della Salernitana, unilaterale per rinnovare il contratto. Questa opzione e' stata esercitata. Allo stesso tempo, c'e' la possibilita', che e' stata concessa nell'ambito di queste negoziazioni, per l'allenatore, di avere un piccolo spazio nel quale lui si prenderà, legittimamente, il diritto di decidere se continuare con noi".