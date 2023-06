Italia, Juventus, Moto Gp e scherma: le ultimissime

Mancini: "Tracciata la strada per il futuro". Paul Pogba: "La mia stagione peggiore". Martin vince la Sprint Race in germania. Argento per la Navarria

ROMA - “Il nuovo percorso è già iniziato, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci sono diverse competizioni giovanili e abbiamo lasciato dei giocatori all'under per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. La strada è già stata intrapresa". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia della finale per il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, in programma domani alle 15 a Enschede. "Purtroppo c'è stata la parentesi del Mondiale, dove siamo usciti immeritatamente, ed e' stato l'unico momento negativo, ma siamo arrivati alla fase finale della Nations per due anni consecutivi, anche se volevamo vincere”.

“È stata una grande esperienza per me, può solo essere utile per me in futuro. Ho cambiato squadra, ho avuto infortuni”. Così il centrocampista della Juventus Paul Pogba nel corso di un'intervista a 'Views': “È vero che è stato complicato, anche al di fuori del calcio. Ma ho imparato che le cose importanti per me erano la salute, giocare a calcio e la famiglia e concentrarmi davvero su questo. E' stata la stagione più difficile della mia carriera, la prova più grande della mia vita”.

Jorge Martin trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, confermando i grandi progressi e risultati dell'ultimo periodo. Per il pilota della Ducati Pramac, partito dalla sesta casella in griglia, si tratta del secondo successo in 'gara corta' dopo quello centrato in Francia. Ottimo secondo posto invece per il campione del mondo in carica e attuale leader del mondiale Francesco Bagnaia, che non riesce a difendere la pole position con la sua Ducati ufficiale, ma si mette comunque in tasca un risultato importante in chiave classifica. A chiudere il podio la KTM di Jack Miller.

Settima medaglia per l'Italscherma agli Europei individuale di Plovdiv. Nella seconda giornata di gare sulle pedane bulgare, Mara Navarria ha conquistato l'argento nella spada femminile: l'azzurra si è arresa in finale alla francese Alexandra Louis Marie, vincente per 15-8. Ascolta le news del pomeriggio