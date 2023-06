Roma, Under 21, Real Madrid e Dani Alves: le ultimissime

Llorente ad un passo dal ritorno. Calendario difficile per l'Under 21. Kross rinnova con il Real. Alves: "Non ho fatto nulla"

ROMA – Dopo Aouar e N'dicka, la Roma è ad un passo dalla terza operazione in entrata. È infatti vicinissimo il ritorno di Diego Llorente, difensore di proprietà del Leeds, reduce da quattro mesi molto positivi nella Capitale. Proprio le sue convincenti prestazioni hanno conquistato definitivamente Mourinho che, nei vertici di calciomercato con Pinto, ha chiesto la sua conferma.

Esordio tosto per l'Italia all'Europeo Under 21 di Romania e Georgia: gli Azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno domani la Francia alla Cluj Arena nel secondo match del Gruppo D, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia (in campo alle 18). La formazione transalpina non vince un Europeo di categoria dal 1988 e non arriva in finale dal 2002, ma si presenta a questa rassegna continentale con ambizioni importanti.

Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos rinnova fino al 30 giugno 2024. Lo annuncia il club spagnolo con una nota sul suo sito ufficiale. Kroos, 33 anni, gioca con i blancos dal 2014 e ha collezionato 417 presenze e vinto 20 titoli: 4 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 titoli spagnoli, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe spagnole.

Dopo essere stato arrestato perché accusato di uno stupro che sarebbe avvenuto in una discoteca di Barcellona è tornato a parlare Dani Alves. L'ex Juventus ha rilasciato una intervista alla giornalista Mayka Navarro, in cui racconta la propria verità su quanto accaduto la notte del 30 dicembre: "Fino ad ora, è stata spiegata una storia 'spaventosa' di paura e terrore, che non ha nulla a che fare con quello che è successo o quello che ho fatto. Sono entrato dopo di lei. Non ho nemmeno chiuso a chiave la porta. La porta è rimasta aperta tutto il tempo , potevo andarmene perché sono rimasto praticamente tutto il tempo seduto sulla tavoletta del water".