Juventus, Napoli, Inter e Messi: le ultimissime

Juve vicina a Timothy Weah. De Laurentiis vuole trattenere Osimhen. Parla l'avvocato di Lukaku. Effetto Messi sull'Inter Miami

ROMA - La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa con il Lille per Timothy Weah, figlio dell'ex centravanti del Milan e pallone d'oro nel 1995. Il club bianconero avrebbe trovato l'intesa sia con l'entourage del calciatore (che nei piani di Allegri dovrebbe sostituire Cuadrado, in scadenza di contratto), sia con il Lille. Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni.

Nonostante il pressing dei più grandi club d'Europa il Napoli vuole trattenere a tutti i costi Osimhen e rinnovargli il contratto in scadenza 2025, lo ha confermato De Laurentiis, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile (testuale). L'attaccante è disposto ad ascoltare la proposta del suo presidente ma vuole capire i programmi del nuovo ciclo, i termini che rendono irrinunciabile un’offerta e quelli del nuovo contratto che, stando alle sue lecite riflessioni, dovrà essere proporzionato alla valutazione e alle leggi del mercato: attualemnte guadagna 4,5 milioni a stagione.

Intanto parla Sebastien Ledure l'avvocato di Lukaku che prova a fare chiarezza sulle voci che girano attorno al suo assistito: “Non ci sono discorsi in corso col Milan – ha sobito precisato - Romelu vuole continuare a giocare in Europa, rifiutando di andare a giocare in Arabia Saudita ad oggi". "La posizione del Chelsea è chiara, i club interessati devono presentare un’offerta seria - ha aggiunto - Per quanto riguarda l’Inter, la prossima mossa spetta a loro“.

Nemmeno è stato presentato ma l'effetto Messi si sta già facendo sentire in casa dell'Inter Miami che sulla pulce ha investito oltre 45 milioni di euro all'anno: bomm di follower su Instagram con 8,3 milioni fan sono circa 525mila quelli su Twitter e più di 1,5 milioni quelli su Facebook con oltre a 40mila iscritti su Youtube). Inoltre secondo le prime stime della stampa Usa l’arrivo di Messi porterà un introito di 270 milioni di euro solo dalla vendita delle maglie. Ascolta le news della mattina