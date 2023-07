Uefa, Inter, Roma e Messi: le ultimissime

Dal 2024-25, insieme al nuovo format della massima competizione, l’Uefa cancellerà infatti anche i passaggi tra una coppa e l’altra. Tra le novità del nuovo format, l’inserimento di uno spareggio per accedere agli ottavi di Champions al termine di una prima fase che si strutturerà in un gruppo da 36 squadre e con le formazioni divise in quattro fasce.

L’Inter non ci sta. Non accetta di farsi soffiare sotto il naso Lukaku. E soprattutto da una rivale come la Juventus. Viale Liberazione, insomma, è pronta a dare battaglia. Con una promessa, che sa tanto di dichiarazione di guerra: siamo pronti a mettere un euro in più rispetto a quanto sarà disposta ad offrire la Signora. Peraltro, agli occhi nerazzurri, poco conta che Big Rom abbia trovato una base d’intesa con il club bianconero. Per Marotta e Ausilio fanno testo le promesse del totem belga. Che ha garantito come, nei suoi desideri, ci sia solo il ritorno a Milano.

Una folla di tifosi alle 9.05 dal piazzale Dino Viola ha cominciato a rincorrere una Toyota Rav4 grigia metallizzata che si stava dirigendo verso il cancello principale del Fulvio Bernardini. Dentro, Paulo Dybala sorrideva ai romanisti e li salutava dandogli appuntamento ai prossimi giorni per foto e autografi. Poi le visite mediche e i test atletici. E non sono andati affatto male. Anzi, medici e staff di Mourinho hanno trovato Dybala piuttosto in forma, segno che durante le vacanze tra Stati Uniti e Ibiza non ha comunque smesso di allenarsi ma ha cercato di rimanere in buona condizione per cominciare subito la preparazione nel migliore dei modi.

A distanza di tre mesi dall'apertura della mostra della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, il museo del massimo organismo calcistica internazionale si è arricchito di un oggetto molto speciale che è stato aggiunto alla sua già nutrita collezione. Si tratta sella maglia indossata era Messi nella finale del Mondiale in Qatar.