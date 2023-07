Thiago Silva: "Dybala al Chelsea? Gliel'ho chiesto ma...“

Thiago Silva: "Vorrei Dybala al Chelsea"

L’ex Milan ha parlato anche di Dybala ai microfoni di Sky Sport. “Mi piacerebbe vederlo qui al Chelsea - ha detto - ho letto delle notizie che forse viene. Verrà? Non lo so, gliel’ho chiesto ma non voleva dirmelo. Se mi piacerebbe? Certo è un fuoriclasse, sicuramente aiuterebbe tantissimo se dovesse arrivare”. Dybala ha rassicurato i tifosi della Roma su Threads, il nuovo social ancora non accessibile al grande pubblico in Europa: “Non vedo l’ora di tornare!“, ha scritto. La questione della clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero però va affrontata prima possibile, perché sta tentando non solo il Chelsea ma anche altri grandi club in Europa. Paulo da parte sua ha più volte manifestato la sua volontà di rimanere a Roma, in una piazza che sin da subito lo ha fatto sentire speciale. Ci sono tutti gli ingredienti per proseguire insieme, ma va blindato subito.

Il tweet della Roma con la maglia di Dybala

La Roma lavora sottotraccia, ma lancia chiari messaggi. Uno di questi è il tweet postato nel pomeriggio con la foto di Dybala con la nuova maglia giallorossa targata Adidas, lanciata nei giorni scorsi. Un messaggio che rassicura i tifosi. In tanti hanno lasciato commenti d'amore per la Joya, citando proprio Thiago Silva.