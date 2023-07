Napoli, Inter, Messi e pirateria: le ultimissime

Meluso neo diesse del Napoli. Inzaghi: "Puntiamo allo scudetto". Messi: "Sono cartico". Approvato il disegno di legge contro la pirateria

ROMA - "Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro!". Questo il tweet con cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ufficializza la nomina del nuovo ds. Meluso, classe 1965 ed ex calciatore, da dirigente ha lavorato con Lecce e Spezia. Avra' il compito di prendere il posto di Cristiano Giuntoli che si è trasferito alla Juventus.

Raduno per l'Inter di Simone Inzaghi che traccia la strada per il futuro: "Ricominciamo con tanta voglia, sarà un'altra stagione intensa e speriamo piena di soddisfazioni per i nostri tifosi che hanno già esaurito gli abbonamenti". Così sullo scudetto: "Il Dna dell'Inter è quello della vittoria, è il grande obiettivo per tante squadre, non voglio partecipare al toto favorito. Noi siamo l'Inter e dobbiamo provare a vincere la seconda stella, ci metteremo tutte le nostre forze, da domani sappiamo già qual è il nostro grande obiettivo".

Il campione argentino Lionel Messi si sente pronto per la sua nuova vita negli Stati Uniti dopo il trasferimento dal Paris Saint-Germain all'Inter Miami. "Mi sento bene, siamo contenti della decisione che abbiamo preso", ha detto la stella del calcio all'emittente argentina Television Publica prima della sua presentazione ufficiale domenica. Anche se il livello del campionato di calcio statunitense Mls non può essere paragonato ai campionati europei, Messi non vuole mettersi troppo a suo agio. "Andare negli Stati Uniti non cambierà la mia mentalità e il mio atteggiamento", ha detto il giocatore, aggiungendo che proverà "a esibirsi ai massimi livelli".

L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, all'unanimità, il disegno di legge per contrastare la pirateria online, ovvero il ddl n. 621, per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore, con conseguente assorbimento del disegno di legge n. 627. Il testo conferisce nuovi poteri all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per bloccare le piattaforme che diffondono illecitamente eventi live, tra cui sport, prime visioni di film e programmi di intrattenimento. Si prevede un intervento “tempestivo”, entro 30 minuti per oscurare il sito che trasmette illegalmente il contenuto. Ascolta le news del pomeriggio