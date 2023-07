Vlahovic, Roma, Inter e Al Nassr: le ultimissime

Il Psg Vlahovic. Annullata le amichevole in Asia. Ultimatum del Chelsea a Lukaku. La Fifa blocca il mercato dell'Al-Nassr

ROMA - Il Paris Saint Germain sarebbe su Dusan Vlahovic. È quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, il quale afferma che l'interesse del club francese per l'attaccante della Juventus aumenta giorno dopo giorno. Il profilo del serbo sarebbe stato scelto per rafforzare al meglio il reparto avanzato, visto che la richiesta del Napoli di 180 milioni di euro per Osimhen è stata definita dallo stesso Le Parisien "una follia finanziaria ed economica".

Prende forma il ritiro della Roma. Il club giallorosso aveva programmato una tournée in Asia e Corea del Sud, con alcune amichevoli: erano in programma le sfide con Wolverhampton, Incheon United e Tottenham. Il match con gli Spurs era stato fissato per il 26 luglio a Singapore. Il club giallorosso ha però deciso di annullare il viaggio in Asia a causa del mancato arrivo dei pagamenti concordati.

Il Chelsea ha dato i 5 giorni a Lukaku. E, volendo allargare il discorso, anche a tutte le squadre che lo vorrebbero ingaggiare. Pochettino, nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore dei Blues, aveva invocato la presenza di Big Rom nel centro sportivo di Cobham già domani, giorno di ripresa degli allenamenti. Avrebbe dovuto essere l’occasione per una chiacchierata nell’ufficio del tecnico. Invece, il totem belga potrà aspettare fino a lunedì prossimo.

La FIFA ha vietato all'Al-Nassr di tesserare nuovi giocatori. Il club di Cristiano Ronaldo si trova così davanti a una pesante sanzione da parte dell'organizzazione mondiale del calcio. Il club saudita non può tesserare nessun calciatore, nemmeno proveniente dal calciomercato nazionale, per tre finestre di mercato (estate 2023, inverno ed estate 2024). La decisione arriva dopo il mancato pagamento dei bonus da parte del club al Leicester. L'Al Nassr nel 2018 acquistò il nigeriano Ahmed Musa, attualmente al Sivasspor, per 14 milioni di sterline.