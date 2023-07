Roma, Lazio, Arsenal e Juventus: le ultimissime

La Roma batte 4-0 la Boreale. Immobile tentato dall'Arabia. l'Arsenal spende 120 milioni per Rice. Vlahovic segna il primo gol stagionale

ROMA - Prima uscita stagionale della Roma nell'amichevole contro la Boreale, società storica romana di Tor di Quinto. Gli uomini di Mourinho riescono a dominare il match vincendo 4-0 e soffrendo quasi per nulla contro un avversario poco all'altezza della gara. I giallorossi ad essere andati in gol sono stati: Pagano, Solbakken, El Shaarawy e il nuovo arrivato Aouar autore di un'ottima prova.

Ciro Immobile tra Auronzo di Cadore, dove è in ritiro con la Lazio, e le possibili offerte arabe. Il bomber biancoceleste è arrivato due giorni fa sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ieri il primo allenamento in campo: i tifosi lo acclamano, lui è concentrato solo sulla tattica e sulle indicazioni di Sarri. A fine seduta odierna, quella del mattino, l’attaccante si è fermato a parlare a bordo campo con Maurizio Sarri e il collaboratore Gianni Picchioni. Chissà quale sia stato il discorso. Un colloquio di cinque minuti, chiacchiere fitte. Ciro avrebbe richieste dall’Arabia, in ballo ci sono tanti milioni. Le sirene d’oriente rischiano di turbarlo.

L'ambizione di Declan Rice di giocare "ai massimi livelli" è stata alla base della sua "dura" decisione di lasciare il West Ham United. La partenza del 24enne dal club in cui si è unito dieci anni fa con un accordo da record da 120 milioni di euro - che lo ha reso il giocatore inglese più costoso della storia - è stata confermata dagli Hammers prima del suo imminente trasferimento all'Arsenal.

La prima partitella in famiglia della Juve aperta al pubblico in questa stagione finisce 1-1. Il mini match è durato 45 minuti: da una parte la Juve 1, una sorta di formazione Under rinforzata da alcuni della prima squadra come Rugani, Gatti e Iling Junior. Dall'altra la Juve 2, con la seconda maglia ma formata per lo più da fedelissimi di Allegri. Protagonista assoluto Dusan Vlahovic. Ascolta le news della mattina