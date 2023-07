Inter, Lazio, Wimledon ed E-Prix: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

L'Inter molla Lukaku. Cataldi: "Serve un'accelerata sul mercato". La Vondrousova vince Wimledon. Brutto incidente all'E-Prix

ROMA - L'Inter ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa a Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, infastidito dai colloqui che il centravanti belga ha avuto con la Juventus, non continuerà più la trattativa con il Chelsea. L'Inter era pronta a riabbracciare nuovamente Lukaku, ed aveva allacciato i rapporti con la dirigenza londinese. Ma l'inserimento della Juventus e i colloqui del centravanti con l'entourage bianconero, hanno fatto perdere la pazienza ai nerazzurri. L'Inter ha provato a contattare il calciatore, che si è però negato. Il rifiuto di parlare con la dirigenza nerazzurra (dopo una promessa fatta a Giuntoli e Allegri), ha fatto infuriare il club, che si è ritirato dalla trattativa.

Ritiro numero 16 ad Auronzo di Cadore. Danilo Cataldi il primo a parlare in conferenza stampa. Sono passati quattro giorni dall'inizio della preparazione estiva ed è tempo di primi bilanci. I biancocelesti domenica alle 18 giocheranno la prima amichevole (contro l'Auronzo). Il ritiro è entrato nel vivo, si aumenteranno i ritmi ancora di più. Così sul mercato: "Non sono io che devo dire cosa fare. In qualche modo bisogna dare un segnale, una spinta. C’è la Champions, la Supercoppa. La stagione è complicata, Lotito lavora e ci darà una mano”.

Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon: la ceca, n. 42 Atp, supera in due set (doppio 6-4) la tunisina Ons Jabeur, n. 6 del mondo, dopo un'ora e 22' di battaglia e conquista la 136esima edizione dei Championships del singolare femminile sui campi dell'All England Club di Londra. Domani alle 15 invece la finale maschile tra Djokovic ed Alcaraz.

Momenti di paura a Roma durante l'E-Prix. Al nono giro è stata esposta la bandiera rossa a causa di un brutto incidente che ha visto protagonista il britannico Sam Bird. La sua monoposto ha toccato il muro ed ha effettuato un testacoda, prima di rientrare in pista. La Jaguar del pilota britannico è stata schivata da numerosi piloti, ma è stata colpita in pieno dalla Envision di Buemi e dalla Maserati di Mortara. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi.