Lazio, U19, Roma e Napoli: le ultimissime

Questa mattina alle 8 il nuovo acquisto della Lazio, Valentin Castellanos si è presentato in clinica Paideia a Roma per le visite mediche. Inizia così ufficialmente la sua avventura in biancoceleste. In serata raggiungerà i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ad attenderlo all'ingresso della clinica, oltre ai cronisti, una manciata di tifosi con i quali il centravanti si è intrattenuto qualche istante per firmare autografi e scattare fotografie.

L'Italia Under 19 è campione d'Europa! Venti anni dopo i ragazzi di Bollini ci regalano un trionfo storico, di nuovo contro il Portogallo come nel 2003: decisivo il gol nel primo tempo di Kayode che di testa firma l'1-0 che regge fino alla fine.

Non c’è concorrenza quando prevale il desiderio. Alvaro Morata ha parlato chiaro a tutti coloro che lo hanno contattato per chiedergli lumi sul futuro: «Voglio andare alla Roma». La Juventus, che lo ha già ospitato per quattro stagioni in due periodi diversi della carriera, ne ha preso atto nel momento più caldo della vicenda Lukaku, il Milan osserva a fari spenti, l’Inter non è ancora realmente entrata in campo. Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l’unica destinazione possibile per Morata.

Era già un ritorno definito da diversi giorni, ma adesso è ufficiale: Pierluigi Gollini torna al Napoli. Il portiere di proprietà dell'Atalanta si trasferisce nuovamente in prestito - questa volta con diritto di riscatto - agli azzurri dopo il prestito di 6 mesi della scorsa stagione. Lo ha annunciato il Napoli con un comunicato ufficiale.