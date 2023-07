Lukaku, Roma, Milan e nuoto: le ultimissime

Lukaku rifiuta ancora l'Arabia. Mourinho: "Auguri alla Roma". Visite mediche a Milano per Okafor. Bronzo nei tuffi ai mondiali

ROMA - L'Al-Hilal ha tentato nuovamente di convincere Romelu Lukaku ma ha ricevuto il terzo rifiuto. Il belga vuole solo la Juve, nessun ritorno di fiamma con l'Inter. Tocca all'ad Scanavino individuare la via alternativa per portarlo immediatamente a Torino. L’Al Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea ma l’attaccante ex Inter non è convinto, vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all’accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno).

"Auguri a questo storico club e ai suoi tifosi unici. Forza Roma sempre". Queste le parole con cui il tecnico giallorosso José Mourinho sul proprio profilo Instagram ha fatto gli auguri al club postando delle immagini della festa dei tifosi giallorossi per i 96 anni della società giallorossa.

Il Milan continua la sua campagna di rafforzamento sul mercato. Si attendono le visite mediche per Noah Okafor, per la firma dell'attaccante svizzero del Salisburgo giunto ieri sera a Milano. Stamani l'arrivo alla clinica La Madonnina e a seguire idoneità sportiva a firma sul contratto con i rossoneri di quattro anni a 2,2 milioni, per un'operazione da 14 milioni. Manca poco anche per definire l'arrivo in rossonero di Samuel Chukwueze dal Villarreal. Il nigeriano è atteso a Milano nelle prossime ore per visite mediche e firma per un contratto di 5 anni.

Nell'ultima giornata delle gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka Matteo Santoro e Chiara Pellacani non deludono le aspettative e regalano ancora una volta spettacolo, lacrime ed emozioni con bronzo nel trampolino da tre metri sincro mixed, confermandosì così sul podio iridato dopo l'argento di Budapest 2022. Straordinaria le routine degli azzurri che, come sempre, rimontano dopo gli obbligatori (quinti con 91.20), e concludono con 294.12, migliorando anche il punteggio di dodici mesi fa in Ungheria.