Napoli, Lazio, Lukaku e formila uno: le ultimissime

ROMA - Prosegue la preparazione del Napoli a Dimaro in vista della prossima stagione. Grande atmosfera in Trentino per i campioni d'Italia, sia per i tanti tifosi sugli spalti che per i giocatori in campo. Intanto continuano le voci di mercato e uno dei protagonisti inevitabilmente è Victor Osimhen. Il suo agente Roberto Calenda nelle scorse ore ha lasciato Dimaro, dopo che aveva raggiunto il ritiro degli azzurri per discutere sul rinnovo del giocatore. Il contratto dell'attaccante attualmente è in scadenza a giugno 2025, ma gli ultimi colloqui hanno fatto fare dei passi in avanti nelle trattative.

Nel ritiro della Lazio parola a Felipe Anderson. Il brasiliano parla di questi giorni di allenamento, ma anche di futuro. C'è in ballo il rinnovo: "Ancora non c'è stato un incontro, non so i piani della società, ma qui sono felice. Spero che tutto sia risolto". Così sulle offerte che arrivano dall'Arabia: "Ogni anno, da tanto tempo, ci sono dei sondaggi, ma ho già detto che ho rispetto per tutto quello che ho già firmato. Non penso ad altro. La Champions? Ne parliamo dall'anno scorso, era un nostro obiettivo".

La telenovela Lukaku continua. L'attaccante belga, al centro del calciomercato europeo, ha da poco rotto il silenzio con una storia Instagram. Il giocatore ex Inter, corteggiato dalla Juve che ha indicato come meta preferita, ha infatti scritto sui suoi social: "Quando l'odio non funziona iniziano a dire le bugie".

Lewis Hamilton ha conquistato la pole del Gp di Ungheria, undicesima tappa del Mondiale di F1. Il pilota della Mercedes, con il tempo di 1'16"609 ha preceduto di tre millesimi il campione del mondo Max Verstappen. In seconda fila le Mclaren di Lando Norris e Oscar Piastri. A seguire Zhou, Leclerc (sesto), Bottas, Alonso, Perez, Hulkenberg. Hamilton che mancava la pole dal Gp di Abu Dhabi del 2021, è diventato l'unico pilota a conquistare per nove volte la prima posizione di partenza in un singolo circuito. Ascolta le news del pomeriggio