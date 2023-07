Atalanta, Roma, Lazio e Mondiali scherma: le ultimissime

La telenovela Hojlund sembra volgere al termine. Il Manchester United sta per accontentare l'Atalanta, gli intermediari sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa. Come riporta Sky Sport, è molto vicino l'accordo tra i due club. L'attaccante danese dovrebbe trasferirsi in Premier League per una cifra attorno ai 70 milioni di euro.

Stasera alle 21, nel piccolo stadio di Albufeira, la Roma gioca la seconda amichevole in Algarve, contro l'Estrela, formazione neopromossa nella Liga portoghese. La partita sarà visibile in diretta tv, su Sky sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport Calcio HD (240).

Il silenzio di Sarri, niente conferenza di inizio o di fine ritiro, mutismo anche alla presentazione della squadra, è stato rotto ieri casualmente. A fine allenamento, nell’ultimo giorno vissuto ad Auronzo, Mau s’è concesso ai tifosi. Bagno di folla e selfie, autografi a raffica. Un tifoso gli si è avvicinato e gli ha detto “almeno due di quei quattro fatteli prendere” intendendo due acquisti. «No, no. Li voglio tutti e quattro», è stata risposta del tecnico.

Altro trionfo dell'Italia ai Mondiali di Scherma in corso a Milano, con la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre. Il quartetto azzurro composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto in finale la rivale Francia con il punteggio di 45-39.